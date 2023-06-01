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Владимир Путин поздравил создателей "Смешариков" с 20-летием проекта

Президент России Владимир Путин направил творческому коллективу мультсериала "Смешарики" поздравление с 20-летием проекта. Копию официальной телеграммы главы страны "Газете.Ru" предоставила пресс-служба ГК "Рики".

Путин поздравил создателей "Смешариков" с 20-летием проекта
© РИА Новости

"За прошедшее время Смешарики стали любимыми персонажами для нескольких поколений мальчишек и девчонок из России и других стран, научили их ценить дружбу, преодолевать трудности, верить в добро и справедливость", — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил профессионализм авторов проекта, весомый вклад в вопросы воспитания подрастающего поколения и актуальность поднимаемых тем, а также поблагодарил творческий коллектив за продолжение традиций отечественной мультипликации:

"И конечно, искренние слова признания сплоченному, талантливому коллективу проекта. Важно, что, сохраняя лучшие традиции отечественной школы анимации, вы смело, по-новаторски подходите к делу, поднимаете в сериале серьезные темы, своим творчеством участвуете в воспитании подрастающего поколения".

Кроме того, Путин поздравил создателей проекта с Международным днем защиты детей.

История проекта "Смешарики" началась в 2003 году. За 20 лет в студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира.

Ранее генеральный продюсер ГК "Рики" Юлия Николаева рассказала "Газете.Ru", как сериал "Смешарики" отметит 20-летие.

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