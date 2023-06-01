Путин поздравил создателей "Смешариков" с 20-летием проекта

"За прошедшее время Смешарики стали любимыми персонажами для нескольких поколений мальчишек и девчонок из России и других стран, научили их ценить дружбу, преодолевать трудности, верить в добро и справедливость", — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил профессионализм авторов проекта, весомый вклад в вопросы воспитания подрастающего поколения и актуальность поднимаемых тем, а также поблагодарил творческий коллектив за продолжение традиций отечественной мультипликации:

"И конечно, искренние слова признания сплоченному, талантливому коллективу проекта. Важно, что, сохраняя лучшие традиции отечественной школы анимации, вы смело, по-новаторски подходите к делу, поднимаете в сериале серьезные темы, своим творчеством участвуете в воспитании подрастающего поколения".

История проекта "Смешарики" началась в 2003 году. За 20 лет в студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира.