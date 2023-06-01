Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Госдума в четверг приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Документ внес в палату 24 мая президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке указано, что в результате принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в материалах.
Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.