Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море

Госдума в четверг приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Документ внес в палату 24 мая президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке указано, что в результате принятия в Россию ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации. В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, отмечается в материалах.