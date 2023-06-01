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ЕР предложила создать единый портал для жителей новых регионов

"Единая Россия" предложила Минцифре создать единый социальный онлайн-портал для жителей новых регионов "Я в России", который в режиме "одного окна" обеспечит доступ ко всем мерам социальной поддержки, сообщает пресс-служба партии.

ЕР предложила создать единый портал для жителей новых регионов
© РИА Новости

Как отметил на заседании генсовета председатель партии Дмитрий Медведев, развитие новых регионов - исключительно важная и сложнейшая задача, к ее выполнению нужно относиться максимально ответственно.

"У нас есть идея создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", на котором можно было решать целый комплекс задач. С 1 марта в новых регионах начали действовать все меры социальной поддержки, коллеги в правительстве и в партии эту работу ведут", - рассказал он.

Медведев добавил, что необходимо также предусмотреть доступ к "Госуслугам".

"Портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, нуждающихся в помощи. У нас таких организаций много: это и региональные организации, местные структуры и компании, которые уже сейчас эти услуги предлагают. Ну и, конечно, гуманитарная помощь и волонтерская поддержка", - заключил Медведев.

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