ЕР предложила создать единый портал для жителей новых регионов

"У нас есть идея создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", на котором можно было решать целый комплекс задач. С 1 марта в новых регионах начали действовать все меры социальной поддержки, коллеги в правительстве и в партии эту работу ведут", - рассказал он.