Белгородский губернатор доложил Мишустину о ситуации в Шебекине

Об этом Гладков сказал в ходе встречи с журналистами.

"Сегодня докладывал ситуацию председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. За последние сутки: Татьяна Алексеевна Голикова , Сергей Сергеевич Кравцов , Антон Германович Силуанов - поэтому со всеми проговорили, доложил ситуацию, ждут с расчетами", - сказал он.

Гладков добавил, что федеральный центр оказывает помощь региону, но еще есть вопросы по налоговым и кредитным каникулам, по взаимодействию с работодателями, по содержанию оставленных в домах животных и по их кормлению.