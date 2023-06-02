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Белгородский губернатор доложил Мишустину о ситуации в Шебекине после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в Шебекинском городском округе, который ежедневно обстреливается со стороны Украины, председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Белгородский губернатор доложил Мишустину о ситуации в Шебекине
© РИА Новости

Об этом Гладков сказал в ходе встречи с журналистами.

"Сегодня докладывал ситуацию председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. За последние сутки: Татьяна Алексеевна Голикова, Сергей Сергеевич Кравцов, Антон Германович Силуанов - поэтому со всеми проговорили, доложил ситуацию, ждут с расчетами", - сказал он.

Гладков добавил, что федеральный центр оказывает помощь региону, но еще есть вопросы по налоговым и кредитным каникулам, по взаимодействию с работодателями, по содержанию оставленных в домах животных и по их кормлению.

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