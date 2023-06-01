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В Госдуме предложили штрафовать известных лиц за мат на миллион рублей

В РФ могут ввести штраф в размере миллиона рублей для известных лиц за публичную ругань матом. С инициативой выступил депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили штрафовать известных лиц за мат на миллион рублей
© Москва 24/Лидия Широнина

"Считаю, что для известных лиц штраф за публичную ругань матом штраф должен составлять не менее миллиона рублей", – передает РИА Новости его слова.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время ответственность за ненормативную лексику несут платформы и администрации социальных сетей. В некоторых случаях могут заблокировать отдельных пользователей, добавил Хамзаев.

По его словам, блогеры продолжают нецензурно выражаться. Депутат подчеркнул необходимость оградить детей от сквернословия, которое сейчас можно услышать на всех ресурсах.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) России обратилась в Роскомнадзор с требованием составить список нецензурных слов, которые запрещены к использованию в СМИ.

Авторы письма получают многочисленные жалобы от телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ведомства. По словам представителей СМИ, Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, однако нормы закона "порождают возможность их произвольного толкования".

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