Канада введет санкции против российских олигархов

МИД Канады анонсировал введение санкций против «олигархов» из России из-за вмешательства в дела Молдавии. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в ходе неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Осло. Ее выступление транслировалось на сайте НАТО, сообщает ТАСС.