Американским властям не следовало вмешиваться в конфликт вокруг Украины, сообщил в интервью Youtube-каналу Valuetainment американский обозреватель Майрон Гейнс.

По его словам, люди не осознают, что Украина была частью СССР. Он привел пример для американцев, чтобы им стало яснее, «так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере».

Эксперт сравнил ситуацию вокруг бывшей советской республики с теоретическим вторжением Китая в Мексику. В этом случае США на следующий день «были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев».

«Я не поддерживаю ни одну из сторон, но я понимаю, из чего исходит Путин», — сказал эксперт.

Гейнс напомнил, что российский лидер предупреждал украинские власти о том, что Североатлантический альянс «лучше не пускать», в противном случае это приведет к проблемам. Обозреватель считает, что президент РФ «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».