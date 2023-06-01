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В США заговорили о предупреждении Путина по Украине

Американским властям не следовало вмешиваться в конфликт вокруг Украины, сообщил в интервью Youtube-каналу Valuetainment американский обозреватель Майрон Гейнс.

В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
© ТАСС

По его словам, люди не осознают, что Украина была частью СССР. Он привел пример для американцев, чтобы им стало яснее, «так как многие из них не понимают геополитику в такой же мере».

Эксперт сравнил ситуацию вокруг бывшей советской республики с теоретическим вторжением Китая в Мексику. В этом случае США на следующий день «были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев».

«Я не поддерживаю ни одну из сторон, но я понимаю, из чего исходит Путин», — сказал эксперт.

Гейнс напомнил, что российский лидер предупреждал украинские власти о том, что Североатлантический альянс «лучше не пускать», в противном случае это приведет к проблемам. Обозреватель считает, что президент РФ «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

Блогер указал, что американским властям необходимо сосредоточиться на своих собственных проблемах, а не на Украине, так как каждая страна должна действовать в интересах своей национальной безопасности.

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