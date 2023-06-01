В США вспомнили предупреждение Путина

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment заявил, что Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине.

"США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР. Так как люди не понимают этого, я приведу пример для американцев", — обратился Гейнс.

Он сравнил ситуацию на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. По его словам, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".

Обозреватель также отметил, что президент Владимир Путин предупреждал Киев о том, что НАТО "лучше не пускать", иначе это приведет к проблемам.