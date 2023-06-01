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Сенаторы готовят предложение по созданию трибунала по Украине

В Совете Федерации готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине. Об этом сообщил заместитель председателя палаты Константин Косачев.

Сенатор сообщил о подготовке предложений по созданию трибунала по Украине
© РИА Новости

Сенатор отметил, что для него эта тема абсолютно актуальна и является прикладной.

«Я лично убежденный сторонник того, что нужно создавать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине. Подчеркиваю, не российский, а международный — по типу того, что они пытаются сотворить в Гааге. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим», — заявил политик, чьи слова приводит ТАСС.

Косачев также подчеркнул, что спецоперация проводится для противодействия агрессии Киева и стоящего за ней НАТО в отношении России.

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В декабре прошлого года «Парламентская газета» сообщала, что власти Франции ведут работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России на Украине. В МИД республики заявили, что подготовка в этом направлении ведется с европейскими и украинскими партнерами.

Тогда же Косачев указал на нелегитимность подобного суда, который, по мнению сенатора, задумывается исключительно как пропагандистская акция, направленная на поддержание антироссийских настроений.

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