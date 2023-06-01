Сенатор сообщил о подготовке предложений по созданию трибунала по Украине

«Я лично убежденный сторонник того, что нужно создавать свой международный трибунал по тому, что происходит на Украине. Подчеркиваю, не российский, а международный — по типу того, что они пытаются сотворить в Гааге. И мы на этот счет соответствующие предложения сейчас готовим», — заявил политик, чьи слова приводит ТАСС.