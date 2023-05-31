Захарова обвинила Санду во лжи об отношениях России и Молдавии
Слова президент Молдавии Майи Санду о том, что в отношениях России у республики никогда не было взаимоуважения являются ложью. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала она.
По ее мнению, взаимоуважения нет у Санду, обладающей румынским паспортом, и подобных ей «засланных псевдополитиков» с народом Молдавии, у которого нынешний президент страны «отобрала даже язык».