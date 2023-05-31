Песков: лидерам ЕС придется ответить за свои действия на Украине

Лидерам европейских государств придется держать ответ перед населением за свою деятельность в контексте кризиса на Украине, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что журналист Павел Зарубин попросил Пескова прокомментировать высказывания официальных лиц ФРГ о мнимой легитимности ударов ВСУ по России.

Пресс-секретарь пояснил, что «тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт» со временем придется задуматься о своих поступках и заявлениях и ответить перед своим народом.