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Песков: лидерам ЕС придется ответить за свои действия на Украине

Лидерам европейских государств придется держать ответ перед населением за свою деятельность в контексте кризиса на Украине, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

Песков: лидерам ЕС придется ответить за свои действия на Украине
© РИА Новости

Отмечается, что журналист Павел Зарубин попросил Пескова прокомментировать высказывания официальных лиц ФРГ о мнимой легитимности ударов ВСУ по России.

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Пресс-секретарь пояснил, что «тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт» со временем придется задуматься о своих поступках и заявлениях и ответить перед своим народом.

Странам ЕС не удастся избежать негативных последствий, уточнил Песков. Он добавил, что европейские государства уже ощущают негативные последствия для своей экономики. В частности, Германия на днях объявила о том, что вошла в рецессию.

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