Песков оценил решение депутата Госдумы об отставке ради поездки в зону СВО

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, восхищает его. Как уточняет РИА Новости, Песков впервые услышал об этом намерении политика от журналистов.

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Честно говоря, я первый раз об этом слышу. А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения, — заявил Песков.

31 мая глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов заявил, что готов уйти с должности для участия в СВО. Вместо себя он предложил назначить своего заместителя — Бадму Башанкаева. После начала спецоперации Хубезов был в новых регионах, где работал по своей основной профессии врачом.