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Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между РФ и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве
© РИА Новости

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Россией Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в Москве 27 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

Договор предполагает, что граждане одной стороны имеют право получить гражданство другой стороны без отказа от имеющегося гражданства. Кроме того жители Абхазии смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Люди с двойным гражданством смогут пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, где это лицо проживает.

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