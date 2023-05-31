Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между РФ и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.
«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Россией Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в Москве 27 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.
Договор предполагает, что граждане одной стороны имеют право получить гражданство другой стороны без отказа от имеющегося гражданства. Кроме того жители Абхазии смогут получить гражданство России в упрощенном порядке. Люди с двойным гражданством смогут пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, где это лицо проживает.