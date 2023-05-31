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Медведев заявил о необходимости отказа от практик неоколониализма

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости покончить с неоколониальными практиками. Его цитирует ТАСС.

Медведев заявил о необходимости отказа от практик неоколониализма
© Lenta.ru

Колониальные подходы должны уступить место видению мироустройства с позиций многополярности, сказал Медведев на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По словам зампреда Совбеза, тема борьбы с неоколониализмом не теряет своей актуальности. В связи с этим он заявил о необходимости стремиться к созданию более справедливой модели международного взаимодействия. Существующий миропорядок «назвать справедливым, к сожалению, нельзя», подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев назвал наследие колониальной эпохи дестабилизирующим фактором, провоцирующим региональные конфликты. Он отметил, что политика бывших метрополий не только разрушает национальном законодательство, но и подрывает международные отношения.

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