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Россия усилит свое присутствие на Шпицбергене

Россия проводит мероприятия по усилению своего присутствия на архипелаге Шпицберген, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в среду в ходе заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при комиссии Госсовета по направлению "Транспорт".

Россия усилит свое присутствие на Шпицбергене
© РИА Новости

Правительство РФ год назад передало министерству в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в 3 раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.

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"На архипелаге Шпицберген проводим усиление российского присутствия, в том числе важным вектором в будущем считаем развитие науки, технологий и международного образовательного проекта. Ведем такие переговоры со странами БРИКС и другими дружественными странами, которые готовы с нами взаимодействовать в этом направлении", - сказал он.

На архипелаге планируется создать международный научный центр для стран БРИКС и дружественных стран, а также международные образовательные программы. Ранее глава Минвостокразвития рассказал, что Китай и Индия проявляют интерес к созданию научно-исследовательской станции. Станцию будет развивать трест "Арктикуголь". Кроме того, планируется развитие музейного комплекса. В намерениях у треста - привлечь на архипелаг турпоток из дружественных стран экстремальным и приключенческим туризмом. Для этого планируется обеспечить заход круизных судов и создать прямое авиасообщение с Россией.

В ходе заседания рабочей группы министр также подчеркнул, что развитие образования, науки и технологий - важнейшая тема для российской Арктики. В эту работу включены более 300 научных, образовательных организаций. Он также напомнил о проекте мирового масштаба - станции "Снежинка", которая должна появиться на Ямале.

"Разработана проектная документация и готовится к началу строительства круглогодичная научная станция "Снежинка". <…> Хочу выразить надежду, что данная станция, этот глобальный научно-исследовательский проект будет запущен и будет работать с участием ученых не только из России, но и из других стран", - добавил Чекунков.

Проект предполагает создание круглогодичного и полностью автономного комплекса на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.

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