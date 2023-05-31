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Лавров прокомментировал слова посла США в ЮАР о поставках оружия в Россию

Послу Соединенных Штатов в Претории, утверждавшему о якобы имевших место поставках оружия из ЮАР в РФ, нужно знать свое место и не лезть в чужие дела. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского дипломата, который считает, что российское судно под названием Lady R якобы везло оружие из ЮАР в Россию.

Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
© МИД РФ/РИА Новости

"Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, которая, как я понимаю, вас заинтересовала, то еще раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы, а вот наши западные коллеги их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и в общем-то небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет, я имею в виду снаряды с обедненным ураном, например", - отметил он.

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