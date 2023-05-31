Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место

"Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Если касаться темы поставок вооружений, которая, как я понимаю, вас заинтересовала, то еще раз подчеркну: мы никогда не нарушаем международные нормы, а вот наши западные коллеги их нарушают, декларировав нейтралитет в отношении событий на Украине, накачивают эту страну огромным количеством современных дальнобойных и в общем-то небезопасных вооружений, в том числе и для тех, кто их применяет, я имею в виду снаряды с обедненным ураном, например", - отметил он.