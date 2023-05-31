В Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Никакого осуждения на Западе атаки дронов на российскую столицу не последовало, в Кремле отфиксировали реакцию Лондона и Вашингтона на эту акцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы видели реакцию из Лондона, из Вашингтона, отфиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо осуждения, - заявил он. - Мы, конечно, предпочли бы хоть какие-то слова осуждения".

Однако их не было, констатировал пресс-секретарь.

Пескова также спросили о том, была ли это попытка провокации и какая реакция должна быть.

"Вчера вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать, - пояснил представитель Кремля. - Мы это понимаем. Будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться".

Власти России проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву, резюмировал он.