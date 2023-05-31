В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Эрдогана
В Кремле заявили, что в ходе недавних телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу.
"Где она будет - это еще предстоит согласовать. Но такое понимание, что мы уже готовимся к этой встречи есть", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее о том, что Владимир Путин приедет на встречу с Эрдоганом в Турцию писали турецкие СМИ.