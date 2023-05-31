Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смехотворными заявления Соединенных Штатов о том, что они не хотят превращения конфликта на Украине в "войну против Запада" из-за украинских атак по территории России .

"Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации", - написала она в среду в своем Telegram-канале. "Война Запада" в гибридном формате уже давно идет", - добавила дипломат.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.