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Сенатор предложил дать ЧОПам право сбивать беспилотники

Сенатор Артем Шейкин предложил дать негосударственным охранным структурам право сбивать беспилотники на важных объектах. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор предложил дать ЧОПам право сбивать беспилотники
© ТАСС

Шейкин заявил, что такое решение позволит защитить объекты, которые не находятся под госохраной. Он подчеркнул, что право сбивать дроны должно быть у частных охранных предприятий (ЧОП), которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов.

Также сенатор призвал добавить в паспорта антитеррористической защищенности объектов требование о средствах защиты от противоправного применения беспилотников.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее предложил Минтрансу и Росавиации ввести временный мораторий на использование беспилотников в России.

Депутат подчеркнул, что в условиях спецоперации беспилотники представляют собой повышенную угрозу, а в РФ до сих пор нет законодательства, регулирующего их применение.

В мае в России приняли закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники не только в воздушном, но также в наземном, подземном, надводном и подводном пространстве.

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