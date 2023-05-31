В Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александр Якубовский предложил на уровне программного обеспечения ограничить скорость до 15 км/ч для прокатных электросамокатов, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Соответствующий запрос он направил в Минтранс и МВД. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение.

Аналогичные меры предлагаются для электровелосипедов, отмечает издание. Как говорится в обращении Якубовского, ежегодно в России растут показатели аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): в 2019 году было зафиксировано 147 ДТП, в 2020-м - 430, в 2021-м - 704, в 2022-м - 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали - 941, с января по апрель 2023 года только в Москве произошло уже 60 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 63 человека.

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Как пишут "Известия", сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч, однако правила дорожного движения "ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков".

"Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ - ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час", - приводит издание слова Якубовского.

Депутат отмечает, что этот показатель превосходит среднюю скорость пешехода в три раза, разрешенная же сегодня превышает ее в пять раз. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток "увернуться от летящих электросамокатов".