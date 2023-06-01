В МИД заявили об отсутствии у России возражений по принципам Гросси по ЗАЭС

«Наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами или пунктами в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую [атомную] станцию под свой контроль», — подчеркнул дипломат.