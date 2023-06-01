$80.97-0.0386.58+0.08

В МИД заявили об отсутствии у России возражений по принципам Гросси по ЗАЭС

У России нет возражений против пяти принципов по Запорожской АЭС главы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обратные утверждения — глупость. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

В МИД заявили об отсутствии у России возражений по принципам Гросси по ЗАЭС
© РИА Новости

«Наш представитель совершенно четко заявил, что Россия руководствуется этими принципами или пунктами в соответствии с национальными решениями в своем национальном качестве ровно с того момента, когда она взяла Запорожскую [атомную] станцию под свой контроль», — подчеркнул дипломат.

Ранее гендиректор МАГАТЭ предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения обстрелов данного объекта.

«Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее», — заявил он.

Гросси уточнил, что это касается обстрелов реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры,а также персонала ЗАЭС.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий