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В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций

Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и с «российской дезинформацией», подробности будут объявлены 31 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций
© globallookpress.com

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотниках, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской... дезинформации», — заявил глава Госдепа на пресс-конференции в Швеции.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.

США ввели экспортные санкции против связанных с Россией организаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС принять 11 пакет санкций «абсурдом, глупостью и безумием». Она заявила, что санкции Запада в отношении Москвы нелегитимны и незаконны.

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