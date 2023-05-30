В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских беспилотниках, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской... дезинформации», — заявил глава Госдепа на пресс-конференции в Швеции.