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Песков рассказал об отношении Путина к компьютерным играм

Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике, в ходе общения с разработчиками видеоигр пошутил, что играет не по выходным, а в будние дни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление.

Песков рассказал об отношении Путина к компьютерным играм
© РИА Новости

Он отметил, что ему самому не доводилось видеть, как играет Путин.

— Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне Путин на выставке в центре «Зотов» пообщался с отечественными разработчиками видеоигр. Те рассказали президенту, что испытывают трудности с поставкой продукции на китайский рынок, в то время как российский открыт играм из КНР. Путин пообещал обсудить возможность выхода отечественных видеоигр на рынки стран БРИКС.

Первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать прокатные удостоверения для распространения на территории РФ компьютерных игр по аналогии с фильмами.

Более половины россиян хотели бы поиграть в видеоигры по мотивам сериалов или фильмов. Среди картин отечественного производства лидирует дилогия Алексея Балабанова «Брат», за которую проголосовали 18 процентов геймеров.

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