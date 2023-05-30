Кадыров пообещал показать на СВО «месть в полном смысле слова»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что скоро покажет в зоне проведения специальной военной операции на Украине, «что такое месть в полном смысле слова». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

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При этом руководитель региона отметил, что подробностей раскрывать пока не будет.

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — добавил глава Чечни.

Кадыров также заявил, что в России необходимо ввести военное положение и использовать все предназначенные для этого ресурсы. По его словам, на Украине нет военных и политиков — только террористы.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были повреждены три дома — в Новомосковском округе на улице Атласова, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. В результате атаки никто серьезно не пострадал.