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Кадыров пообещал показать на СВО «месть в полном смысле слова»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку дронов на Москву, заявил, что скоро покажет в зоне проведения специальной военной операции на Украине, «что такое месть в полном смысле слова». Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Кадыров пообещал показать на СВО «месть в полном смысле слова»
© Lenta.ru

При этом руководитель региона отметил, что подробностей раскрывать пока не будет.

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», — добавил глава Чечни.

Кадыров также заявил, что в России необходимо ввести военное положение и использовать все предназначенные для этого ресурсы. По его словам, на Украине нет военных и политиков — только террористы.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), были повреждены три дома — в Новомосковском округе на улице Атласова, на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. В результате атаки никто серьезно не пострадал.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью. По его словам, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям.

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