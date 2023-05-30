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В МИД России рассказали о попытках «майданного» переворота в Белграде

В Белграде происходят попытки майданного переворота. Обострение в самопровозглашенном Косово и Метохии и протесты в центре Сербии являются давлением на президента страны Александра Вучича из-за его независимой политики в отношении России. Об этом рассказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

В МИД России рассказали о попытках «майданного» переворота в Белграде
© Lenta.ru

«Идет наступление на власть в Белграде, на президента Вучича, причина совершенно очевидная – это его самостоятельная линия, борьба за сохранение независимости и суверенитета, что просто бесит Вашингтон и Брюссель», — заявил представитель российского МИД.

По мнению дипломата, волнения в Сербии и на севере Косово демонстрируют усилия западных стран, которые использую оппозицию в Белграде для подрыва авторитета Вучича.

Ранее президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада на фоне обострения в частично признанном Косово. Он призвал западных лидеров образумить свое «чадо» — Приштину, пока не поздно. «Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал», — заявил он.

Вучич также назвал виновным во всем премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбино Курти «с его желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО».

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