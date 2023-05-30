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30 минут назад

Путин: Украиной руководит Запад для борьбы с РФ

Газета.Ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что территорией, которая называется Украиной, руководили связанные с Западом люди, создававшие там "антироссию". Об этом он сообщил на выставке, посвященной креативной экономике, передает РИА Новости.

Путин: Украиной руководит Запад для борьбы с РФ
Фото: Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА НовостиТатьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

"Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией антироссию", - сказал глава государства.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что идеи стран Африки по урегулированию украинского конфликта нужно рассматривать в рамках противостояния Запада и России, а заодно и против Китая.

До этого стало известно, что китайцы испытывают обиду на Запад за колоссальное давление на Пекин и Москву. Такое мнение выразил политолог-китаист Алексей Маслов, комментируя новость о том, что 80% жителей КНР назвали США и европейские страны основными виновниками конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Алексей Маслов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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