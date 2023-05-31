Эксперты: закрытие Польшей границы для грузовиков из РФ и Беларуси может увеличить тарифы

Запрет Польши на въезд на свою территорию российских грузовиков в среднесрочной перспективе не скажется на поставках отечественных ретейлеров и на доступности товаров в стране. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, через Польшу ездит очень небольшое количество российских транспортных средств.

В среднесрочной перспективе запрет не скажется ни на поставках ретейлеров, ни на доступности товаров для потребителя. Перестанет ездить через Польшу очень небольшое количество российских транспортных средств, которые после введенного ранее запрета на въезд в Евросоюз могли продолжать въезжать в ЕС в виде исключения по направляемым в правительства соответствующих стран запросам европейских производителей, — сказал Караваев.

Он добавил также, что более 90% продовольственных товаров на полках магазинов являются продукцией российского производства, а непродовольственные товары в значительной степени поставляются из «дружественных стран».

В понедельник, 29 мая, министр внутренних дел и польской администрации Мариуш Каминьский принял решение, согласно которому Польша с 1 июня закроет движение через свою границу для грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами.

После этого в пресс-службе Минтранса заявили, что запрет Польши на проезд российских и белорусских автотранспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров на европейском направлении. Там заверили, что избежать проблем возможно благодаря имеющимся дополнительным возможностям пограничных терминалов.