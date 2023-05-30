Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве и Подмосковью, назвав это террористической деятельностью. Об этом он сказал в центре «Зотов» на Ходынке. Трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям.

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно.

О том, что территорию Московского региона атаковали беспилотники, стало известно утром 30 мая. В Москве под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были уничтожены на подлете к Москве.