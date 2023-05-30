$80.69+0.6386.51+0.61

Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве и Подмосковью, назвав это террористической деятельностью. Об этом он сказал в центре «Зотов» на Ходынке. Трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям.

«Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно.

Минобороны сделало заявление об атаке беспилотников на Москву

О том, что территорию Московского региона атаковали беспилотники, стало известно утром 30 мая. В Москве под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были уничтожены на подлете к Москве.

В Минобороны России заявили, что всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий