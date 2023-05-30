Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима, произошедшие 30 мая на территории Москвы и Московской области, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве решительно осудили действия ВСУ, напомнив, что в атаках были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Они все были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ. Пять дронов сбили зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С", еще три беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

"К сожалению, потерявшие управление дроны упали на многоэтажные жилые дома в районе совхоза "Московский", на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. По данным профильных служб, серьезно пострадавших от их падения нет", – говорится в сообщении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта. В МИД выразили уверенность, что всех причастных к нему лиц обязательно найдут, после чего они понесут суровое наказание.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти атаки спланировал и совершил неонацистский киевский режим, для которого "использование методов актов террора стало зловещей практикой".

"Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия". Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая теракты, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления.