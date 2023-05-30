МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на теракты Киева

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на украинские террористические акты в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

© МИД РФ

— Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия», — говорится в сообщении.

Подобные атаки были совершенно бессмысленны и направлены против мирного населения, уточнили в министерстве. На этом фоне заявления стран Запада о том, что Киев не планирует атаки на территории РФ, выглядят лицемерными, говорится на сайте МИД.

Ранним утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Это привело к незначительным повреждениям в нескольких зданиях. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

По факту атаки беспилотников на Москву Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».