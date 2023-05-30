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МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на теракты Киева

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на украинские террористические акты в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

МИД: Россия оставляет за собой право жестко ответить на теракты Киева
© МИД РФ

— Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия», — говорится в сообщении.

Подобные атаки были совершенно бессмысленны и направлены против мирного населения, уточнили в министерстве. На этом фоне заявления стран Запада о том, что Киев не планирует атаки на территории РФ, выглядят лицемерными, говорится на сайте МИД.

Ранним утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Это привело к незначительным повреждениям в нескольких зданиях. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

По факту атаки беспилотников на Москву Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

По данным Минобороны, удары по Москве нанесли ВСУ восемью беспилотниками. При этом в самом Киеве опровергли «прямое отношение» Украины к атакам БПЛА на Москву.

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