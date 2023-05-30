$80.06+0.0985.90-0.02

Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестиционную политику

Президент России Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами кабинета министров, на котором основной темой станут вопросы региональной инвестиционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестполитику
© РИА Новости

Отмечается, что основной темой встречи станут «вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата».

С докладами будут выступать первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Об этом он сообщил на встрече с членами «Деловой России». По его словам, это пятилетие следует наполнить «конкретной, предметной работой», в том числе «улучшением делового и инвестиционного климата».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий