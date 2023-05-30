Путин 31 мая обсудит с правительством региональную инвестполитику

Президент России Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами кабинета министров, на котором основной темой станут вопросы региональной инвестиционной политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что основной темой встречи станут «вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата».

С докладами будут выступать первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.