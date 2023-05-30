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Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейскими

Госдума во вторник приняла закон, согласно которому совершение преступления сотрудником органов внутренних дел больше не будет считаться отягчающим наказание обстоятельством.

Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейскими
© РИА Новости

Авторами инициативы стали депутаты от думской фракции КПРФ. Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Из нее исключают положение, признающее отягчающим обстоятельством "совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".

По мнению разработчиков, введение предлагаемого изменения "по устранению дискриминационного пункта позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России".

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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