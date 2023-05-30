Захарова возложила вину за эскалацию в Косово на США и ЕС

Западу следует прекратить распространять лживую пропаганду о происходящем в Косово и для поиска виновных в сложившейся ситуации посмотреть в зеркало. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Как писала «Парламентская газета», в Косово произошло очередное обострение ситуации после того, как власти края захватили здания муниципалитетов в неалбанских районах и повесили на них свои флаги. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, целью премьер-министра Косово Альбина Курти является столкновение Белграда и НАТО.

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Дипломат отметила, из-за непрофессиональных действий «миротворцев» из Сил для Косово НАТО ситуация деградировала, а те, кто должен был ограждать сербов от произвола косоваров, встал на сторону Приштины и превратился в соучастника террора.

По ее словам, в НАТО сложилось превратное понимание функции «миротворцев», контрастирующее со статусно-нейтральным подходом.

«На деле контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а вместо этого обслуживает ущербный статус-кво — с разгулом косовоалбанского экстремизма и антисербскими этническими чистками. Ни о каком доверии и, тем более, лояльности сербов в таких условиях говорить невозможно», — указала она.

Захарова подчеркнула, что дать обратный ход истории с захватом муниципалитетов еще не поздно в случае заботы Запада о мире и стабильности.

«Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы. Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

В этой связи она призвала провести деэскалацию ситуации в регионе и создать Сообщество сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя.