Госдума приняла закон о передаче конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче конфискованных товаров легкой промышленности под нужды Минобороны и МЧС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно действующему закону, изъятые товары легкой промышленности подлежат уничтожению. Исключением являются медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других категорий товаров, которые могут передаваться социальным организациям.