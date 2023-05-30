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Госдума приняла закон о передаче конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче конфискованных товаров легкой промышленности под нужды Минобороны и МЧС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о передаче конфискованных товаров Минобороны и МЧС
© РИА Новости

Проект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно действующему закону, изъятые товары легкой промышленности подлежат уничтожению. Исключением являются медицинские изделия, скоропортящиеся продукты питания и ряд других категорий товаров, которые могут передаваться социальным организациям.

По словам авторов законопроекта, его целью является появление возможности использовать конфискат по прямому назначению в условиях сложившейся внешнеполитической и экономической ситуации.

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