В МИД объяснили, почему РФ заинтересована в сильной Латинской Америке

«В условиях ломки геополитического ландшафта страны Латинской Америки и Карибского бассейна стремятся сохранить, насколько это возможно, нейтралитет в текущей ситуации, они не присоединились к введенным против нас односторонним санкциям, за исключением Багамских островов. С этой точки зрения они принадлежат к категории дружественной России части мира. И, учитывая это, мы намерены и будем предпринимать последовательные шаги по развитию отношений с государствами Латинской Америки в той степени, в которой каждое из них к этому сотрудничеству готово», — подчеркнул Щетинин.