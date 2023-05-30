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В МИД объяснили, почему РФ заинтересована в сильной Латинской Америке

Интересам России отвечает, чтобы страны Латинской Америки и Карибского бассейна в своей совокупности были сильными, политически сплоченными, экономически устойчивыми. Это позволит предать существующему миропорядку больше предсказуемости, стабильности. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин во время Круглого стола в Совете Федерации, посвященного теме «Латиноамериканский вектор внешней политики Российской Федерации: состояние и перспективы развития отношений России с государствами Латинской Америки в современных условиях».

В МИД объяснили, почему РФ заинтересована в сильной Латинской Америке
© Парламентская газета

Александр Щетинин отметил, что Латинская Америка для России — регион политической благожелательности, экономических возможностей, культурной близости и схожего менталитета.

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«У нас нет отягчающего конфликта. Для России Латинская Америка и Карибский бассейн — самоценное направление внешней политики. Мы не смотрим на регион через призму геополитических интересов, не хотели бы чтобы он превращался в арену для противоборства», — сказал Щетинин.

Он добавил, что подход России во взаимодействии с латиноамериканцами предельно логичен: «Мы никому никого не противопоставляем. Не создаем разделительных линий и искусственных барьеров, не делим на своих и чужих. Не ставим партнеров перед дилеммой с кем они, как это сейчас все чаще и настойчивее делают оппоненты из категории коллективного Запада. Мы стремимся укреплять сотрудничество на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга».

Щетинин пояснил, что сильная, экономически устойчивая Латинская Америка позволит предать существующему миропорядку больше стабильности.

«В условиях ломки геополитического ландшафта страны Латинской Америки и Карибского бассейна стремятся сохранить, насколько это возможно, нейтралитет в текущей ситуации, они не присоединились к введенным против нас односторонним санкциям, за исключением Багамских островов. С этой точки зрения они принадлежат к категории дружественной России части мира. И, учитывая это, мы намерены и будем предпринимать последовательные шаги по развитию отношений с государствами Латинской Америки в той степени, в которой каждое из них к этому сотрудничеству готово», — подчеркнул Щетинин.

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