Песков рассказал об осведомленности Путина об атаке дронов на Москву

Информация по ситуации с атакой беспилотников передавалась президенту РФ Владимиру Путину в прямом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Президент получал сведения от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья, уточнил пресс-секретарь.

В Минобороны РФ сообщили, что в первой половине дня вторника украинская сторона совершила атаку беспилотниками по объектам в столице России.