В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за съемку беспилотников

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, запрещающий снимать полеты беспилотных летательных аппаратов. Слова парламентария приводит Telegram-канал Shot.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Думаю, мы сейчас инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», — сказал депутат.

По его словам, в случае, если гражданин увидел беспилотный аппарат, в первую очередь нужно сообщать об этом по номеру 112 с указанием района и точного местоположения.