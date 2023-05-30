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35 минут назад

В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за съемку беспилотников

Lenta.ru

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, запрещающий снимать полеты беспилотных летательных аппаратов. Слова парламентария приводит Telegram-канал Shot.

В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за съемку беспилотников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Думаю, мы сейчас инициируем закон и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку», — сказал депутат.

По его словам, в случае, если гражданин увидел беспилотный аппарат, в первую очередь нужно сообщать об этом по номеру 112 с указанием района и точного местоположения.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

Политика,Андрей Гурулев,Сергей Собянин,Госдума,Горячая новость,
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