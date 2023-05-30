Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения СВО до достижения поставленных целей.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.