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Песков: атака БПЛА на Москву подтверждает необходимость продолжения СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения СВО до достижения поставленных целей.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения этой специальной военной операции и достижения поставленных целей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве.

В Госдуме отреагировали на атаку беспилотников по Москве и Подмосковью

Он также назвал атаку дронов на Москву ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.

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