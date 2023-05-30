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Законопроект о запрете операций по смене пола внесли в Госдуму

В Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, целью которых является смена пола. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Законопроект о запрете операций по смене пола внесли в Госдуму
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Вместе с коллегами - депутатами от всех фракций Государственной думы - внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций. Его авторами стали почти 400 парламентариев», - написал Петр Толстой.

Как подчеркнул парламентарий, в документе предусмотрены исключения для врожденных аномалий у детей, однако в таком случае медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично. К разработке документа была привлечена межфракционная группа по защите христианских ценностей, вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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