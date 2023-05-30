МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на призывы Лондона

МИД РФ призвал иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужб Великобритании, которые усиленно ищут "расходный материал" для участия в СВО, предупреждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя объявления вакансий в соответствующей британской системе поиска наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Захарова написала: "Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины".