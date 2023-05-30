МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на призывы Лондона отправляться на Украину в качестве наемников
МИД РФ призвал иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужб Великобритании, которые усиленно ищут "расходный материал" для участия в СВО, предупреждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя объявления вакансий в соответствующей британской системе поиска наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Захарова написала: "Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наем "солдат удачи" для Украины".
Она также напомнила, что все это делается за счет английских налогоплательщиков, и призвала "делать соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих "расходный материал"".