Москве необходимо усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за агрессивной политики западных стран, сообщил в Telegram российский сенатор Виктор Бондарев.

Он указал на усиление враждебной политики США против России. Это приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. Как напомнил сенатор, СССР во времена холодной войны имел широкую сеть военных баз в Восточной Европе, во Вьетнаме, а также на Кубе.

Как указал Бондарев, необходимо усилить присутствие в признанных РФ Республиках Абхазии и Южной Осетии, «как и в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике».

Глава оборонного комитета Совета Федерации отметил, что крепнут связи с государствами Африки. Так, Центральноафриканская Республика, на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал российский миротворческий контингент, через своего посла заявила о намерении разместить на свой территории военную базу России.

Парламентарий считает, что РФ олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективно разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в ряде стран и целых регионах. Также он напомнил, что с Суданом было подписано соглашение о расположении базы, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей.