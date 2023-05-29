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Сенатор США Грэм порадовался возможности разозлить власти России

Объявленный в розыск в России сенатор США Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой Украины. Политик высказался на своей странице в Twitter.

Сенатор США Грэм порадовался возможности разозлить власти РФ
© Lenta.ru

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость», — подчеркнул Грэм.

Он пообещал, что продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.

Reuters: американский сенатор Грэм не говорил фразу об "инвестициях в смерть русских"

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Грэму записать видео и объяснить свои слова о русских, высказанных на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней он якобы назвал смерть россиян в ходе украинского конфликта «самой удачной» тратой денег США.

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