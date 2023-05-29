Сенатор США Грэм порадовался возможности разозлить власти РФ

Объявленный в розыск в России сенатор США Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой Украины. Политик высказался на своей странице в Twitter.

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«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость», — подчеркнул Грэм.

Он пообещал, что продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.