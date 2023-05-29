Захарова обвинила власти ФРГ в избирательной забывчивости

Обвинения России со стороны властей Германии в эскалации противостояния путем установления квоты на общее число немецких загранучреждений в РФ говорит об их избирательной забывчивости. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Так она прокомментировала публикации в некоторых СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ, а также посольства Германии в РФ, посвященные якобы деструктивным для межгосударственных отношений действиям Москвы.

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«В Берлине проявляют поразительную избирательную забывчивость. Придется напомнить о том, что изначально именно германская сторона в 2022 г. безосновательно предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам российских загранучреждений. Инициировала в начале 2023 г. «тихую» высылку еще около 30 сотрудников , обвинив их в некой несовместимой с дипстатусом «деятельности», — приводит слова дипломата сайт МИД.

Захарова подчеркнула, что никаких доказательств предъявлено не было, поскольку работа сотрудников российских дипмиссий не направлена против интересов ФРГ. Реакцию же Москвы на подход Берлина в случае с введением квот она назвала закономерной и согласующейся с принципом взаимности.

«Кто из сотрудников германских загранучреждений в России сохранит свой пост в пределах квоты, а кто должен будет его оставить, германская сторона вольна определить самостоятельно. В этом смысле сетования и попытки придать ситуации некий антигуманитарный флёр — от лукавого», — заключила представитель МИД РФ.

Первого мая, как писала «Парламентская газета», часть сотрудников германских представительств покинула Россию. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

В министерстве напомнили, что в марте ряд сотрудников российских дипмиссий покинули Германии, поскольку их действия сочли не соответствовавшими дипломатическому статусу.

«Российское Правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — подчеркнули в германском министерстве иностранных дел.