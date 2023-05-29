МИД РФ пообещал ФРГ "чувствительный ответ" на сокращение числа дипломатов

МИД РФ анонсировал ответ на возможное сокращение числа российских дипломатов в Германии
Россия "весьма чувствительно" ответит на новые возможные шаги ФРГ по сокращению российского дипломатического присутствия в стране, если такие шаги будут реализованы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Что до намеков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина", - отметила дипломат.
РФ по принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников загранучреждений ФРГ, но Берлин сам сможет решить, кто из сотрудников оставит пост - МИД.