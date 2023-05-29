В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому

В пояснительной записке говорится, что от подтверждения владения русским языком предлагается освободить соотечественником, которые постоянно проживают на территории недружественных по отношению к России государств.

Помимо того, предлагается освободить от теста по русскому языку соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины. Авторы проекта отметили, что из недружественных стран с учетом геополитической ситуации и так переселяются те, кто владеет русским языком и воспитан в традициях российской культуры.