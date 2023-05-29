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В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому

МВД России предложило избавить соотечественников из недружественных стран от теста по русскому языку. Соответствующий проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
© Lenta.ru

В пояснительной записке говорится, что от подтверждения владения русским языком предлагается освободить соотечественником, которые постоянно проживают на территории недружественных по отношению к России государств.

Помимо того, предлагается освободить от теста по русскому языку соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины. Авторы проекта отметили, что из недружественных стран с учетом геополитической ситуации и так переселяются те, кто владеет русским языком и воспитан в традициях российской культуры.

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