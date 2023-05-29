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Захарова предложила сенатору Грэму самому объяснить свои слова о «смерти русских»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила сенатору Линдси Грэму самому сделать заявление по поводу того, были ли его слова о «смертях русских» вырваны из контекста. Об этом она заявила в своем Телеграм-канале.

Она отметила: сейчас некоторые СМИ пытаются убедить Россию в том, что слова Грэма о том, что «русские умирают», были вырваны из контекста. По ее словам, если сам Грэм считает, что его слова вырваны из контекста, у него есть все возможности сделать соответствующее заявление. В частности, Захарова предложила Грэму достать телефон, включить видеокамеру и записать короткий ролик.

«И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — сказала представитель ведомства.

Ранее пресс-служба Владимира Зеленского опубликовала видеозапись встречи сенатора и президента Украины, на которой Грэм произносит слова о смерти русских и удачной трате денег США. Это вызвало критику со стороны Москвы.

Медведев отреагировал на слова Грэма об убийстве русских

В свою очередь, агентство Reuters заявило, что киевские власти вырвали из контекста слова сенатора при помощи монтажа. Якобы Грэм высказался о «смерти русских» и выгодных инвестициях в разных частях своей речи.

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