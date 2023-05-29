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Раскрыто содержание записки, которую Путин передал Токаеву

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал, что было в записке, которую российский президент передал Касыму-Жомарту Токаеву во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул. После этого лидер Казахстана сам написал записку для членов своей делегации.

По словам Желдибая, в ней содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе — о доступе казахских компаний к внутренним тарифам при перевозках по железным дорогам России.

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По его словам, правительство России считает, что товары с пунктом назначения на территории Казахстана могут доставляться по льготным тарифам. Товары, которые идут транзитом по территории РФ, должны доставляться по экспортным тарифам.

Токаев в своей записке дал поручение правительству Казахстана продолжить переговоры по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

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