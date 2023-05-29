Захарова предложила сенатору США объяснить свои слова о "смерти русских"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать видео и объяснить в нем свои слова о русских, высказанных в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий ролик опубликован в Telegram.

Захарова указала на стремления американских и британских СМИ убедить российскую сторону, что заявления Грэма якобы были вырваны из контекста или даже смонтировано «киевским режимом», но при этом не последовало осуждения Киева.

«Я хочу предложить, по-моему, неплохой вариант — если сам сенатор Грэм считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает, у него есть все возможности сделать заявление», — пояснила она.

Дипломат предложила сенатору «взять телефон, включить камеру, направить ее на себя и записать короткий ролик».

«И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле, считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — добавила она.

Ранее в МИД России заявили, что информация об искаженных словах Линдси Грэма об убийстве русских — попытка позорно и цинично оправдать его «людоедские» заявления.