В МИД РФ назвали «циничными» и «нелепыми» попытки оправдать заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма об «умирающих русских». Об этом сообщает РИА Новости.

Офис президента Украины ранее опубликовал короткое видео со встречи Владимира Зеленского с Грэмом. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги».

Медведев отреагировал на слова Грэма об убийстве русских

На эту запись обратили внимание российские СМИ, Telegram-каналы и чиновники. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одна из предыдущих «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Позже Reuters сообщило, что выложенная офисом Зеленского запись была смонтирована. В распоряжение агентства передали полную запись беседы. На ней Зеленский говорит, что украинцы свободны, а Грэм после этого добавляет - «а русские умирают», но фраза о «лучшей инвестиции» не следуют сразу за этими словами.

В МИД РФ материал Reuters назвали «циничной попыткой оправдать» Грэма и его «людоедские высказывания».

В МИД подчеркнули, что из-за широкого возмущения людей «пропагандистской машине», винтиком которой является Reuters, пришлось «заняться кризис-менеджментом и попытаться купировать ситуацию».

«Оказывается», сенатор Грэм сказал не так, и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Дж.Буша-младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее», - отметили в ведомстве.